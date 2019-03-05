video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أول مستشفى عائم يوقع الكشف الطبى على 6600 طفل وسيدة بأسوان

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:12 م
أول مستشفى عائم يوقع الكشف الطبى على 6600 طفل وسيدة بأسوان إقبال المواطنين على الكشف بالمستشفى العائم بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

تواصل مستشفى الخير العائم بأسوان، لليوم الرابع على التوالى، الكشف الطبى على الأطفال والسيدات بالمحافظة، كأول مستشفى عائم تقدم الخدمات الطبية بالمجان لأهالى محافظات الصعيد بدءاً من أسوان وصولاً إلى القاهرة عبر نهر النيل.

وأكدت الدكتورة إيفا فارس، رئيس نادى روتارى أسوان، أن المستشفى العائم انتهت خلال الأيام الثلاث الأولى من توقيع الكشف على 6600 حالة من الأطفال والسيدات بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، حيث شهد اليوم الأول استقبال 1400 حالة، وفى اليوم الثانى 1200 حالة، وفى اليوم الثالث 4 آلاف حالة.

وأضافت الدكتورة إيفا فارس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال القافلة الطبية مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، والذى سيشهد أيضاً انطلاق ماراثون مشى على كورنيش النيل بمدينة أسوان، فى ختام أسبوع محافظة أسوان، وقبل استكمال الرحلة إلى باقى محافظات الصعيد وصولاً إلى القاهرة.

وكانت مدينة أسوان شهدت يوم الثلاثاء الماضى، تدشين أول مستشفى خيرى عائم بمصر، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية والمؤسسات والجمعيات الخيرية، ثم انطلقت أولى فاعلياتها يوم السبت الماضى من أمام مرسى موقف الأقاليم بمدينة أسوان.

وتضم المستشفى العائم، 13 عيادة للأطفال، و٣٦ طبيباً يقدمون الخدمة الطبية فى نحو ٢٢ عيادة فى مختلف التخصصات الطبية، للكشف على الأطفال من عمر يوم وحتى 12 سنة، وتقديم الخدمة العلاجية فى كافة التخصصات الطبية للطفل والأم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة أسوان": حملة الكشف عن أمراض السمنة تستهدف فحص 136 ألف طالب إبتدائى

مستشفى الخير العائم

اول مستشفى عائم

وزاره الصحه

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة