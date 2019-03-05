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أمريكا تفرض عقوبات على حركة النجباء المدعومة من إيران

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:48 م
أمريكا تفرض عقوبات على حركة النجباء المدعومة من إيران ترامب
واشنطن - رويترز
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ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حركة النجباء الإسلامية المتشددة التي تضم نحو عشرة آلاف مقاتل وعلى زعيمها أكرم الكعبي.

وتنشط هذه الحركة في العراق وسوريا وهي موالية أيضا لإيران. وذكرت رويترز في 2017 أنها تساعد طهران في إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، وجاهر قادتها بدعم إيران.

وتتنامي مخاوف واشنطن بشأن تلك الجماعة. ففي سبتمبر ، قدم أعضاء مجلس الشيوخ، ديفيد برديو وتيد كروز وماركو روبيو، قانون (عقوبات الإرهابيين وكلاء إيران) الذي يستهدفها وجماعة أخرى.

وقدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب كذلك تشريعا مماثلا في يناير الماضى.

والكعبي رجل دين فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2008 لتهديده أمن العراق واستقراره.

 


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