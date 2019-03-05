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أسوان تتزين استعدادًا لمنتدى الشباب العربى الإفريقى 16 مارس.. صور

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:00 ص
أسوان تتزين استعدادًا لمنتدى الشباب العربى الإفريقى 16 مارس.. صور أسوان تتزين استعدادًا لمنتدى الشباب العربى الإفريقى
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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تشهد مدينة أسوان، استعدادات مكثفة قبل منتدى الشباب العربى الإفريقى الذى تستضيفه مدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة الشباب الإفريقى.

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وشملت الاستعدادات فى الشوارع والميادين العامة بمدينة أسوان، تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بشكل موحد سواء من خلال دهان للبلدورات وتوحيد إضاءة اللوحات واللافتات المضيئة، وتنفيذ أعمال تزيين الأشجار والأعمدة بالإضاءة الجمالية المبهرة، ودهان وتجميل تمثال العقاد أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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كما يقوم الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بتنفيذ أعمال تطوير وتجميل وتشجير وإنارة ودهانات للطرق والميادين الرئيسية بمدينة أسوان، وذلك بمنظومة شاملة ومتناسقة بدءاً من مطار أسوان الدولى وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كيلومترا.

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من جانبهم، تراجع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والغاز الطبيعى، شبكات وخطوط البنية الأساسية المطلوب إصلاحها أو صيانتها لضمان جودة التنفيذ.

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هذا بجانب المشاركة المجتمعية الجادة لتطوير مدينة أسوان، والتى تقوم بها بعض المؤسسات والهيئات ومن أبرزها جامعة أسوان، من تنفيذ أعمال الجدرايات بطريق المطار لتكتمل منظومة التطوير والتجميل داخل نطاق مدينة أسوان بالشكل المطلوب.

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