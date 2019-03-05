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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-3-2019 وتراجع الدولار بالبنوك

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:23 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-3-2019 وتراجع الدولار بالبنوك عملات _ أرشيفية
كتبت- أمنية جلال
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شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-3-2019، استقرارا فى مختلف البنوك، عدا سعرالدولار الأمريكى والذى سجل انخفاضا طفيفا، بالغا 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم:

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.45 جنيه للشراء

17.58 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.45 جنيه للشراء

17.55 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.45  جنيه للشراء

17.55  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.5 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.47  جنيه للشراء

17.57  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.47 جنيه للشراء

17.57 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه 19.76جنيه للشراء، 19.92 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى.

 

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.95 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.66 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، 57.45 جنيه للشراء، 57.83 جنيها للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

 


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