أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5 - 3 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-3-2018.

إيقاف تداول 3 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، الحديثة للمواد العازلة، المصرية للمشروعات السياحية العالمية. البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.447 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 162 مليون ورقة مالية بقيمة 739 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.52% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.09%، والعرب على 9.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.13% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.86%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية بقيمة 28.6 مليون جنيه، 74.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية بقيمة 49.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 34.5 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 14728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2399 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% عند مستوى 18772 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1785 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 480 نقطة.

وارتفعت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 28.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.74%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 9.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.30%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.28%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.95%

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.07%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.381 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.93%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 14.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38%

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 30.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 18.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.80%