video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أحوال الطقس .. أمطار بالمحافظات وعدم استقرار الأحوال الجوية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:41 ص
أحوال الطقس .. أمطار بالمحافظات وعدم استقرار الأحوال الجوية احوال الطقس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أحوال الطقس اليوم كما توقعها خبراء الأرصاد تشير إلى  استمرار فرص سقوط الأمطار لتكون رعدية وغزيرة أحيانا، ورفعت المحافظات درجة الاستعداد لمواجهة أحوال الطقس والأمطار خاصة محافظات السواحل الشمالية.

أحوال الطقس

وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه لازالت هناك الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على أغلب الأنحاء من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وذلك فى ظل استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

​تحذير هام من الأرصاد
 

وأضاف شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه مع يوم غدًا الأربعاء ستنحصر فرص سقوط الأمطار السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال سيناء، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.

وكشف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من يوم غدا الأربعاء يبدأ تحسن واستقرار فى حالة الجو حتى الجمعة، مطمئنًا المواطنين باستقرار الأحوال الجوية فى إجازه "الويك إنك" وأن الأجواء ستسمح بالخروج .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5/3/2019 فى مصر والدول العربية

الأرصاد: غدا أمطار على سيناء والبحر الأحمر.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

الارصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم وغدا وانحسارها الخميس المقبل

احوال الطقس

الطقس الان

الارصاد تعلن

الارصاد الجويه

امطار

حاله الطقس




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة