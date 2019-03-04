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Business Today تكرم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار فى حفل BT100

الإثنين، 04 مارس 2019 11:53 م
Business Today تكرم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار فى حفل BT100 الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار مع خالد صلاح
كتب عبد الحليم سالم
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كرمت مجلة   Business Today، خلال حفل BT100  مساء اليوم، الإثنين، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى  لجهودها فى دعم الاستثمار ، حيث أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" بجهود وزيرة الاستثمار ونجاحها الكبير فى تحسن بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وإسهامها فى الإصلاحات التشريعية، التى ساهمت فى تحسن صورة مصر كثيرا فى مجال الاستثمار.

شهد الاحتفالية التى أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وخالد عنانى، وزير الأثار، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويشارك هذا العام فى BT 100  أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

 

 


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