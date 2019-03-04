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بعد تحذيرات المرور..

8 خطوات تنجيك من حوادث انزلاق السيارات على الطرق بسبب الأمطار

الإثنين، 04 مارس 2019 03:30 ص
8 خطوات تنجيك من حوادث انزلاق السيارات على الطرق بسبب الأمطار المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، بمجموعة من الإرشادات المرورية أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق بسبب هطول الأمطار، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ومن تلك الوصايا:

-يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه الأمطار

-التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

-يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

-يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين

-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كمضاعفة مسافة السيارات على الطرق

-تجنب السير عكس الاتجاه

-منع توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث

كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة ، والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة.

 


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