7 معلومات تكشف تفاصيل مقتل "طفل البرميل" بعد فشل قاتله فى اغتصابه

كتب أحمد الجعفرى

تواصل جهات التحقيق جهودها لكشف تفاصيل مقتل طفل على يد عامل بعدما فشل فى اغتصابه بمنطقة "ساقية مكى" ، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل البرميل".

وفى السطور التالية يرصد "اليوم السابع" 7 معلومات عن القضية وهى:

عثر سمكرى سيارات على جثة طفلى ملقى داخل "برميل" بمنطقة ساقية مكي.

بدأت أجهزة الأمن وجهات التحقيق البحث حول القضية لكشف اللغز.

تبين أن الطفل توفى نتيجة خنقه ولا توجد آثار لأى إصابات ظاهرة بجسده.

كشفت كاميرات المراقبة تواجد الطفل مع أحد الشباب فى وقت مزامن لوقت وفاته.

تم تحديد هوية المتهم "صابر.م" 24 سنة وخرجت مأمورية أمنية تمكنت من ضبطه.

اعترف المتهم فى التحقيقات بقتله الطفل بعدما صرخ وكاد أن يفضحه.

النيابة العامة قررت حبس المتهم وقاضى المعارضات جدد حبسه 15 يومًا.