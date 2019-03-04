video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 08:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

5 نقاط تكشف تفاصيل "خلية أكتوبر" منذ إحالة متهمها للمحاكمة وحتى الحكم

الإثنين، 04 مارس 2019 07:00 ص
5 نقاط تكشف تفاصيل "خلية أكتوبر" منذ إحالة متهمها للمحاكمة وحتى الحكم المستشار شعبان الشامى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أصدرت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها فى إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر الإرهابية".

ويوضح " اليوم السابع" تفاصيل القضية منذ حالتها للقضاء زحتى الحكم بإعدام متهم ومعاقبة 4 أخرين بالسجن المؤبد فى 5 خطوات.

1-النائب العام السابق المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت النيابة العام إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية.

2-قضت محكمة جنايات الجيزة، فى 20 سبتمبر 2014، بالإعدام بحق 5 متهمين.

3-محكمة النقض تقضى بقبول الطعن المقدم من المتهمين المحكوم علىهم  بالإعدام شنقًا.

4- 5 فبراير الماضى محكمة جنايات القاهرة تحجز جلسة 3 مارس للنطق على المتهمين.

5- جنايات القاهرة تقضى بإعدام متهم والمؤبد ل4 أخرين فى " خلية أكتوبر الإرهابية".

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم محمد إبراهيم فتحى محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة - نقاش، كما قضت بمعاقبة كل من المتهم وليد حافظ مهران وكنيته خطاب، ومحمد أحمد حسن وكنيته أبو خطاب، ومحمد عبد الحميد إبراهيم وكنيته أبو القعقاع، وأحمد محمد فؤاد وكنيته أبو يوسف، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر منطوق الحكم بـ"خلية أكتوبر" بإعدام متهم والمؤبد لـ4 آخرين

الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 4 آخرين بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية"

جنايات القاهرة

اكاديمة الشرطة

خلية اكتوبر

شعبان الشامى

اخبار الحوادث

هشام بركات




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة