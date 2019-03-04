5 نقاط تكشف تفاصيل "خلية أكتوبر" منذ إحالة متهمها للمحاكمة وحتى الحكم

كتب أحمد حسنى

أصدرت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها فى إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر الإرهابية".

ويوضح " اليوم السابع" تفاصيل القضية منذ حالتها للقضاء زحتى الحكم بإعدام متهم ومعاقبة 4 أخرين بالسجن المؤبد فى 5 خطوات.

1-النائب العام السابق المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت النيابة العام إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية.

2-قضت محكمة جنايات الجيزة، فى 20 سبتمبر 2014، بالإعدام بحق 5 متهمين.

3-محكمة النقض تقضى بقبول الطعن المقدم من المتهمين المحكوم علىهم بالإعدام شنقًا.

4- 5 فبراير الماضى محكمة جنايات القاهرة تحجز جلسة 3 مارس للنطق على المتهمين.

5- جنايات القاهرة تقضى بإعدام متهم والمؤبد ل4 أخرين فى " خلية أكتوبر الإرهابية".

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم محمد إبراهيم فتحى محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة - نقاش، كما قضت بمعاقبة كل من المتهم وليد حافظ مهران وكنيته خطاب، ومحمد أحمد حسن وكنيته أبو خطاب، ومحمد عبد الحميد إبراهيم وكنيته أبو القعقاع، وأحمد محمد فؤاد وكنيته أبو يوسف، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.