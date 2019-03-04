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250 معتمرا فلسطينيا يغادرون عبر مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة

الإثنين، 04 مارس 2019 01:59 م
250 معتمرا فلسطينيا يغادرون عبر مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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غادرت مطار القاهرة اليوم الاثنين أولى رحلات شركة مصر للطيران على متنها 250 معتمرا فلسطينيا ضمن جسر جوى يستمر حتى 5 يونيو القادم لنقل 13 ألف معتمر فلسطينى على متن 56 رحلة جوية.

 

وأعلنت شركة مصر للطيران، عن تنظيم 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع، لنقل 1000 معتمر فلسطينى، على متن طائرتها من طراز إيرباص"330 /200".

 

كانت السلطات المصرية، وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطينى من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى، لأداء مناسك العمر على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولى، ومن المقرر نقلهم إلى الأراضى المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران.

 


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