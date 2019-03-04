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20 مرشحا للانتخابات الرئاسية الجزائرية قدموا أوراقهم للمجلس الدستورى

الإثنين، 04 مارس 2019 01:06 م
20 مرشحا للانتخابات الرئاسية الجزائرية قدموا أوراقهم للمجلس الدستورى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة
الجزائر (أ ش أ)
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انتهى منتصف الليلة الماضية الموعد القانونى للترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها خلال شهر أبريل المقبل، حيث تسلم المجلس الدستورى طلبات الترشح من 20 مرشحا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين أن المرشحين هم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، ورئيس حزب النصر الوطنى عدول محفوظ، ورئيس حزب التجمع الجزائرى على زغدود، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطى للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب عهد 54 على فوزى رباعين، ورئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، بالإضافة إلى المرشحين المستقلين عبد الحكيم حمادى واللواء المتقاعد على غديرى ورشيد نقاز وعبد الشفيق صنهاجى وعلى سكورى ومحمد بوفراش وعمارة محسن وبن طبى فرحات ولوط بوناطيرو وشعبان رزوق وعايب رؤوف .

يأتى ذلك فيما أعلن كل من حزب طلائع الحريات وحركة مجتمع السلم وحزب العمال عدم مشاركتهم فى الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن يفصل المجلس الدستورى خلال 10 أيام فى الأوراق التى قدمها المرشحون ليعلن بعدها القائمة النهائية للمرشحين، بحسب قانون الانتخابات الجزائرى.

 


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