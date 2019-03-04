ياسر رزق: مؤتمر التعليم سبقه 3 جلسات تحضيرية بحضور الوزراء والخبراء

وائل ربيعى تصوير عمرو مصطفى

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن مؤتمر التعليم الذى تنظمه أخبار اليوم، يمثل باكورة أنشطة عام التعليم الذى أعلن عنه الرئيس السيسى فمنذ عامين بدأنا الاهتمام بالتعليم من خلال التعاون مع جامعة القاهرة وانتهى المؤتمر فى نسخته الأولى إلى توصيات فعالة أسهمت إلى دعم الجهود المبذولة بين وزارتى التعليم والتعليم العالى لتمكين الأسرة المصرية من الإحاطة بجوانب التطوير والمشاركة الفعالة فيها.

وأضاف رزق، بكلمته خلال فعاليات مؤتمر "التعليم فى مصر بدورتها الثانية التى تحمل عنوان: تطوير التعليم والتحديات وآفاق النجاح"، الذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبحضور كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه اليوم يشهد إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر بعد 3 جلسات تحضيرية فى مؤسسة أخبار اليوم بحضور الوزراء ورؤساء الجامعات ورجال التعليم والخبراء فى مختلف التخصصات.

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم": "الهدف بلورة تخصصات هذا المؤتمر وجلساته المختلفة وتوجيهها فى الإطار الصحيح ولا نريد الخروج بتوصيات مكررة توضع فى الأدراج وإنما نهدف لتعميق الوعى بتطوير التعليم والخروج بمقررات قابلة للتنفيذ لتحقيق الهدف من إعلان عام 2019 عاما للتعليم".



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم



مؤتمر التعليم