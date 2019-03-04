وكيل أوقاف الأقصر: الوزارة تعتمد 22 داعية لتوزيعهم على المقارئ بالمديرية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، اعتمد مجموعة من الدعاة لعضوية المقارئ بمديرية الأوقاف بلغ عددهم 22 داعية، وذلك فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله.

وأكد عبد الدايم، أن الاعتماد النهائى، يتوقف على إعتماد توزيعهم على المقارئ، وإعتماد التوزيع من رئيس القطاع الديني، وفي حالة ضرورة إلحاق أي إمام بمقرأة قائمة لا يعتد بذلك إلا بموافقة مكتوبة معتمدة من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يوزع الدعاة الـ22 الذين تم إعتمادهم على مقارئ جديدة، وذلك بالتنسيق المسبق بين مدير المديرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وعلى أن يتم الترتيب والاعتماد في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، ويبدأ التحاقهم بالمقارئ الجديدة بعد اعتمادها ابتداءً من 1 أبريل 2019م.

وشملت قائمة الدعاة المعتمدين، كل من (أحمد جابر موسى على دراسات اسلاميه امتياز مع مرتبه الشرف الأقصر - علاء عربى حسنين محمد ليسانس تربيه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - الطاهر النوبى الطاهر احمد دعوه اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - وليد حجاج احمد سعيد اداب وتربيه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - محمد عبدالكريم حسن عسران دعوه اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - سيد على محمد احمد دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - حسن محمود عبدالبارى ابراهيم دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - ابوالحسن محمد حامد احمد دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - على حمدى نوبى حفنى دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - حماده محمد نصر مدنى دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - محمود بغدادى احمد حسين دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - مؤمن عبدالحميد محمود سليمان دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - كمال فخرى بدرى سالمان تربيه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - محمود فوزى محمود عبدالله تربيه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - احمد محمود على سعدالله دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - حسين عطيتو سيد احمد دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - خالد على عويضه محمد دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - احمد عبد الهادى السيد محمد ليسانس لغه عربيه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - على رمضان عبدالحميد ركابى دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - محمود سعد ابراهيم محمد اصول دين ودعوه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - رجب محمد رجب محمد دعوه اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر - الحسن احمد محمد رمضان دراسات اسلاميه جيد جدا مع مرتبه الشرف الأقصر).