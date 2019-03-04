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وزير الدفاع يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة

الإثنين، 04 مارس 2019 05:21 م
وزير الدفاع يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع
كتب زكى القاضى
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تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.
 
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وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية لتحقيق الأهداف المخططة والتى من شأنها تنمية المهارات التكتيكية والقيادية للضباط المرشحين لتولي الوظائف المختلفة ، وأثنى على الجهد المتميز للدارسين وحرصهم على الإرتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية والعسكرية التى تمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية التى سيكلفون بها خلال شغلهم الوظائف المختلفة ضمن صفوف القوات المسلحة .
 
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والتقى الفريق أول محمد زكى بأعضاء هيئة التدريس والضباط الدارسين حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة وحادث قطار محطة مصر كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى  للقوات المسلحة للدارسين الذى يكن لهم خالص التقدير والإعتزاز من خلال أدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص ،  مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة العلمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليميه لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالإنضباط  والعلم والمعرفه مما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة .
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وأدار الفريق أول محمد زكى حواراً بدأه بتوضيح كافة الأمور على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ثم استمع لآرائهم واستفساراتهم تجاه كافة الموضوعات التى تدور فى أذهانهم  ، وطالب الدارسين ببذل الجهد والعرق لتحصيل العلم ،  والإهتمام بالتدريب واللياقة البدنية والروح المعنوية للفرد المقاتل بإعتباره الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها القوات المسلحة.
 
 
وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن مصر ستظل وطناً آمناً بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك ، مشيراً إلى أهمية الوعي بالمحاولات الخبيثة والعمليات الممنهجة التي تسعي إلي النيل من الروح المعنوية والتشكيك فى الإنجازات التى تحققها مصر فى مختلف المجالات.
 
حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

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