وزير التعليم العالى ينتقد اهتمام وسائل الإعلام بالأخبار غير الهادفة

انتقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ثقافة وسائل الإعلام واعتمادها على الأخبار غير الهادفة، ما يؤثر بشكل سلبى على المجتمع.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالجلسة الرابعة "جيل 2030" فى الدورة الثانية من مؤتمر "التعليم فى مصر" الذى أطلقته مؤسسة أخبار اليوم، مساء اليوم الإثنين، بالاشتراك مع جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بعض وسائل الإعلام أصبحت تهتم بالأخبار السلبية أكثر من أخبار تطوير التعليم أو تقدم مصر فى التصنيف العالمي، قائلا: "أصبح لو طالب حضن طالبة فى الجامعة أهم من تقدم تصنيف الجامعة أو الحديث عن خطة تطوير التعليم".

وأشار عبد الغفار إلى أن الإعلام جزء لا يتجزأ من خطة التطوير، مشددا على ضرورة بث الأمل وروح التفاؤل فى نفوس الشعب، منوها أن الإعلام والثقافة قد يساهمان أو يهدمان فى عملية تطوير التعليم، متسائلا: "كم وسيلة إعلامية بث الأمل فى مستقبل التعليم فى مصر بعد التطوير؟".

واستنكر عبد الغفار عدم التسويق الإعلامى لتطوير التعليم فى حين أن الدولة تهتم جدا به، مشيرا إلى أن أغلب فئات المجتمع لا يعرفون شيئا عما يحدث من خطط تطوير الجامعات، موضحا أن المجتمع يعانى من حالة انفصام بين ما تقوم به الدولة من تطوير التعليم وما يدور فيه من أفكار عن النظام القديم.

وأبدى عبد الغفار استيائه من أن المجتمع يعانى من جلد الذات ويعمل على تسويء سمعته بنفسه، مشيرا إلى أنه عندما أعلن أن كلية الصيدلة بجامعة القاهرة سبقت السربون فأكثر من شكك فى المعلومة أعضاء هيئة التدريس وهم الطبقة المثقفة الذين لم يكلفوا أنفسهم بالتحقق من المعلومة.

من جانبه، دعا الدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى إعداد استراتيجية إعلامية لتسويق نظام التعليم الجديد، مشيدا بمصطلح "متعة التعلم" فى نظام التعليم الجديد، لأنه متعة التعلم أو الثقافة هى التى تبنى الشخصية السوية، لافتا إلى ضرورة مواكبة التطور فى الوقت الحالي، قائلا: "لأننا إذا ظللنا نعلم أبنائنا بنفس طريقة تفكيرنا سنكون نحن الضحية لأنه متغيرات الحياة سيجبره على التعامل معها".

ونوه عبد العزيز، إلى أن الشعب يعانى من النفس القليل ويتمنى أن الضغط على "زرار" لتغيير الأمور، فى حين أن التطوير يحتاج إلى وقت طويل، مشيدا بتشجيع القيادة السياسية على تطوير التعليم.

وأوضح عبد العزيز أن سبب سيطرة وسائل التواصل الاجتماعى وجعل منها "بعبع" هو عدم قدرتنا على التعامل معها نتيجة غيبة دور الإعلام وتواضع المهنية فى الأداء، مشيرا إلى أن مصر هى أم الإعلام والثقافة والفن.

واستنكر عبد العزيز عدم وجود قناة مصرية واحدة للأطفال ما يجعلهم ضحايا للقنوات الأجنبية التى تتلاعب بمستقبلهم، مؤكدا أن الإعلام يحتاج إلى هزة شديدة ومواجهة مع الذات من أجل تطوير الثقافة، مشيرا إلى أن آخر دراسة كشفت رأى الجمهور فى الإعلام أسفرت عن أن المواطنين يرون أن الإعلام يسبب الاكتئاب والصوت العالى والتطرف.

وأشار عبد العزيز إلى أن أعداء الدولة تعمل على نشر الطاقة السلبية لأنها ترتبط بالأمن القومي، قائلا: "الأمة اللى مزاجها معتل أمنها القومى معتل".

ويحضر المؤتمر كلا من: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ومكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.