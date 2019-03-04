video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة: فحصنا 32.5 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها

الإثنين، 04 مارس 2019 12:34 م
وزيرة الصحة: فحصنا 32.5 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح مليون و614 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس الأحد.

 

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ27 محافظة وصل إلى 32 مليونا و500 ألفا و482 مواطنا، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

 

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا منقطع النظير فى نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 143% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

 

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 456 ألفا و741 مواطنا بنسبة تحقيق 218% من المستهدف اليومى، تليها محافظة الشرقية بتردد 343 ألفا و227 مواطن، ثم محافظة الجيزة 272 ألفا و327 مواطنا، والغربية سجلت تردد 207 آلاف و617 مواطنا، ثم المنيا 191 ألفا و352 مواطنًا، تليها محافظة قنا بتردد 124 ألفا و187 مواطنًا، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 19 ألفًا و381 مواطنًا.

 

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن مراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة تعلن تطعيم 16.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال بالمجان

الصحة

100 مليون صحة

المحافظات




لا تفوتك
تعرف على ملامح وأهداف مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات

تعرف على ملامح وأهداف مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات

تفخيخ العقول والأدمغة.. خطة الإخوان لسرقة شباب مصر عبر "السوشيال ميديا".. الجماعة تمارس قصفا ذهنيا للمراهقين وأبناء 30 يونيو.. وتروج للعدمية وعدم الانتماء و"الأممية الدينية" بالأكاذيب وحروب الجيل الرابع

تفخيخ العقول والأدمغة.. خطة الإخوان لسرقة شباب مصر عبر "السوشيال ميديا".. الجماعة تمارس قصفا ذهنيا للمراهقين وأبناء 30 يونيو.. وتروج للعدمية وعدم الانتماء و"الأممية الدينية" بالأكاذيب وحروب الجيل الرابع

شادى محمد لـ«اليوم السابع»: الأهلى لا ينسى نجومه بس اللى يجرى ورا الفلوس مش عايزين نعرفه.. إذا صعد الأحمر للقمة لن يتنازل عنها حتى لو تعاقد الزمالك مع ميسى..وأنا لو رئيس الأهلى هشترى الشحات ولو بمليار جنيه

شادى محمد لـ«اليوم السابع»: الأهلى لا ينسى نجومه بس اللى يجرى ورا الفلوس مش عايزين نعرفه.. إذا صعد الأحمر للقمة لن يتنازل عنها حتى لو تعاقد الزمالك مع ميسى..وأنا لو رئيس الأهلى هشترى الشحات ولو بمليار جنيه

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تحبها بالبيض ولا الثوم؟ أغرب طرق شرب القهوة فى العالم

تحبها بالبيض ولا الثوم؟ أغرب طرق شرب القهوة فى العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة