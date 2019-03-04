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وزارة الصحة: عام 2018 سجل 482,40 ألف حالة عقر منها 303 ألف عقر كلابى

الإثنين، 04 مارس 2019 01:34 م
وزارة الصحة: عام 2018 سجل 482,40 ألف حالة عقر منها 303 ألف عقر كلابى دكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة
كتب محمود حسين
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن عام 2018 سجل 482,40 ألف حالة عقر، منها 303 ألف من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة بعام 2017، مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة بـ65 حالة فى 2017.

 
وجاء ذلك خلال كلمته بجلسة  للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضاله فى الشارع المصري.
 
وقال عيد: " إننا أمام مشكلة كبيرة في حاجة لتكاتف الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، ووزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع هذه الجهات بالقيام بدورها بإطار المنظومة الصحية المتكاملة، حيث يوجد 300 مركز لعلاج العقر علي مستوي الجمهورية، وتوفير أمصال داء الكلاب، وتدريب العاملين فى هذه المنظومة".
 
وتطرق في حديثه نحو الإجراءات التوعوية التي تتم من قبل الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، ونشر آليات التعامل مع حالات العقر ومكافحتها علي أرض الواقع، وذلك في إطار التوعية ونشر ثقافة اتباع الإجراءات الوقائية.
 
وفى رده علي تساؤل رئيس اللجنة بأن أرقام العام الماضي أكبر من 2017، وأنه من المنطقي أن تنخفض بعد الإجراءات التى تتم من قبل وزارة الصحة وخاصة المتعلقة بالتوعية والثقافة قال عيد: "نأمل أن تكون نتائجها أفضل خلال الفترة المقبلة بتعاون الجهات المختصة الأخري".
 
 

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