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وزارة الرى تشجع المزارعين على توفير المياه.. تعرف على التفاصيل

الإثنين، 04 مارس 2019 03:00 ص
وزارة الرى تشجع المزارعين على توفير المياه.. تعرف على التفاصيل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس ياسر قطب وكيل الوزارة للتوجيه المائى، أن الوزارة تنظم مسابقة بعنوان "حافظ عليها.. تلاقيها"،  للمزارعين والصحفيين والشباب بهدف الترشيد والتوعية بأهمية نقطة الماء، مشيراً إلى اننا نحتاج فى الفترة المقبلة إلى التفكير خارج الصندوق، خاصة أن الزراعة تستهلك ما يقرب من 85% من موارد مصر المائية، وبالرغم من ذلك فإن إسهامها فى الناتج القومى غير مرضى، ويجب الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكا للمياه، وأكثر إنتاجًا وعائدًا.

و أضاف قطب فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية للحفاظ على المياه "حافظ عليها... تلاقيها" بين المزارعين تقدم لها نحو خمسة وخمسين مزارعاً بتقديم التجارب الخاصة بهم لأفضل الممارسات الخاصة بالحفاظ وترشيد استهلاك المياه إلى لجنة التحكيم حيث تم إدراج 38 تجربة منها فى القائمة المختصرة بناءً على معايير محددة مسبقاً مثل قياس كمية المياه التى يتم توفيرها ومدى استمراريتها، كما تم تكريم أفضل 3 تجارب خاصة بالمزارعين فى أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر الماضى من وزير الرى.

الجدير بالذكر أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة المزارعين المتعلقة بأفضل الممارسات الزراعية الناجحة فى ترشيد مياه الرى وزيادة الانتاجية للفدان وتحقيق أعلى فائدة مادية وزيادة المساحات المنزرعة لصالح المزارعين، وذلك ضمن المسابقة القومية للمياه (حافظ عليها.. تلاقيها) وتنظمها وزارة الرى ضمن فعاليات الحملة الإعلامية لترشيد استهلاكات المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث والتعديات، وتشمل زيارات ميدانية بين المزارعين فى محافظات مختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال استخدام نظم الرى المطور بالتعاون مع قطاع تطوير الرى بتلك المحافظات.


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