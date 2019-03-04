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الإثنين، 04 مارس 2019 07:48 م
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نوفاك: روسيا تسرع وتيرة خفض إنتاج النفط خلال مارس

الإثنين، 04 مارس 2019 06:38 م
نوفاك: روسيا تسرع وتيرة خفض إنتاج النفط خلال مارس وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
رويترز
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تخطط لتسريع وتيرة خفض إنتاج النفط الشهر الجاري، وإن بحلول نهاية الشهر سيصل إجمالي حجم الخفض في إنتاج الخام إلى 228 ألف برميل يوميا دون مستوى أكتوبر.
 
وأبلغ نوفاك الصحفيين يوم الاثنين قائلا ”تقديراتنا أن نسبة الالتزام ستزيد في مارس (عن الشهور السابقة)“.
 
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار منتجي النفط خارجها بقيادة روسيا اتفقوا على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من لتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار النفط الضعيفة.
 
 

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