video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 07:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب وزير الزراعة: الحكومة تحافظ على حقوق الحيوان لكن مصلحة الإنسان أهم

الإثنين، 04 مارس 2019 05:52 م
نائب وزير الزراعة: الحكومة تحافظ على حقوق الحيوان لكن مصلحة الإنسان أهم الدكتورة منى محرز - نائب وزير الزراعة
كتب محمود حسين
إضافة تعليق

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الحكومة تهتم بالحيوان ولا أحد يُزايد عليها إطلاقا، ولكن إذا جاءت مصلحة الحيوان أمام الإنسان يتم الاهتمام بالإنسان والمواطن وتغليب مصلحة الإنسان على الحيوان مثلما حدث مسبقا فى أزمة أنفلوانزا الطيور والخنازير.

 

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان.

 

وأكدت محرز، على أن أطباء الطب البيطرى على مستوى مصر لهم دور كبير فى الحفاظ على الثرورة الحيوانية فى مصر من خلال التحصينات التى تتم، مشيرا إلى أنهم أطباء على مستوى عال من الكفاءة، مضيفة أن جهود هيئة الخدمات البيطرية إيجابية نحو أزمة الكلاب الضالة قائلة: "نرحب بجهود جمعيات الرفق بالحيوان ونقوم بالعمل الفنى ومحدش يزايد علينا إطلاقا".

 

ولفتت نائب وزير الزراعة، إلى أن الحكومة تحافظ على حقوق الحيوان ولكن فى التصادم مع الإنسان يكون الاهتمام بالإنسان، مشيرة إلى أنه وفق الإمكانيات يتم التحرك وتنفيذ الخطط على أرض الواقع، وعلى الجميع احترام خطط الدول.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة البيئة: هناك ضرورة لوضع خريطة طريق لمواجهة أزمة الكلاب الضالة

أمين الفتوى بدار الإفتاء من البرلمان: الشرع يجيز قتل الكلاب العقور المؤذية

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

الكلاب الضاله




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة