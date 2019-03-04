نائب وزير الزراعة: الحكومة تحافظ على حقوق الحيوان لكن مصلحة الإنسان أهم

كتب محمود حسين

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الحكومة تهتم بالحيوان ولا أحد يُزايد عليها إطلاقا، ولكن إذا جاءت مصلحة الحيوان أمام الإنسان يتم الاهتمام بالإنسان والمواطن وتغليب مصلحة الإنسان على الحيوان مثلما حدث مسبقا فى أزمة أنفلوانزا الطيور والخنازير.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان.

وأكدت محرز، على أن أطباء الطب البيطرى على مستوى مصر لهم دور كبير فى الحفاظ على الثرورة الحيوانية فى مصر من خلال التحصينات التى تتم، مشيرا إلى أنهم أطباء على مستوى عال من الكفاءة، مضيفة أن جهود هيئة الخدمات البيطرية إيجابية نحو أزمة الكلاب الضالة قائلة: "نرحب بجهود جمعيات الرفق بالحيوان ونقوم بالعمل الفنى ومحدش يزايد علينا إطلاقا".

ولفتت نائب وزير الزراعة، إلى أن الحكومة تحافظ على حقوق الحيوان ولكن فى التصادم مع الإنسان يكون الاهتمام بالإنسان، مشيرة إلى أنه وفق الإمكانيات يتم التحرك وتنفيذ الخطط على أرض الواقع، وعلى الجميع احترام خطط الدول.