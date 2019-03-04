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نائب وزير التعليم العالى: طلاب الجامعات سيتجاوزون 4 ملايين بحلول 2030

الإثنين، 04 مارس 2019 03:49 م
نائب وزير التعليم العالى: طلاب الجامعات سيتجاوزون 4 ملايين بحلول 2030 الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات
وائل ربيعى
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قال الدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، إنه بحلول عام 2030، سيتخطى عدد طلاب الجامعات 4 ملايين طالب وطالبة، مؤكدًا أنه لا يمكن توفير مليون وظيفة كل عام إلا من خلال دراسة السوق ومعرفة التخصصات الرقمية الجديدة وتوفيرها.

وأضاف عدلى، بكلمته خلال جلسة "دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الاقتصاد"، بمؤتمر «التعليم في مصر.. آفاق وتحديات»، أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش في اجتماعه المنعقد بجامعة السويس، عدم الموافقة على افتتاح كليات أو برامج تعليمية جديدة.

وأشار الدكتور ياسر رفعت، إن المنظومة الحالية في الوزارة ليست راضية عن منتج التعليم العالي في مصر، قائلا: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التحدى"، مؤكدا أن أهم ما يساعد في نجاح الإدارة الحالية هو تهيئة البيئة البحثية ووجود تشريعات مناسبة، تضع الجهات المسئولة عن البحث العلمي أمام مسؤليتها، كما أن قيمة البحث العلمي لن تكون إلا من خلال البحوث التطبيقية".

 


 

 


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وزير التعليم العالى

طلاب الجامعات

مصر 2030




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