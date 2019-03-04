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مميش: عبور 54 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.5 مليون طن

الإثنين، 04 مارس 2019 10:52 ص
مميش: عبور 54 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.5 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين، عبور 54 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 32 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "COSCO SHIPPING Nebyla" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 232 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.2 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول "Sonia" التى ترفع علم فرنسا، بحمولة 222 ألف طن، قادمة من مصر ومتجهة إلى الولايات المتحدة.

 


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