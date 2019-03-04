video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مكافحة المخدرات تضبط 30 كيلو حشيش و3 الآف قرص مخدر

الإثنين، 04 مارس 2019 11:33 ص
مكافحة المخدرات تضبط 30 كيلو حشيش و3 الآف قرص مخدر حشيش-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
وجهت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت مروجى وحائزى المواد المخدرة.
 
 
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن (الإسكندرية، القاهرة ) وقطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط "30 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 250 جرام لمخدر الهيروين، 3000 قرص مخدر".
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على صيدلى بحوزته 10 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

سقوط شخصين بحوزتهما 15 كيلو أستروكس بالجيزة

مخدرات

الداخلية

المواد المخدرة

حوادث

حملات امنية




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة