مكافحة المخدرات تضبط 30 كيلو حشيش و3 الآف قرص مخدر

كتب محمود عبد الراضي

وجهت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت مروجى وحائزى المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن (الإسكندرية، القاهرة ) وقطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط "30 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 250 جرام لمخدر الهيروين، 3000 قرص مخدر".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة.