مقتل 6 من عناصر مليشيا زعيم المتمردين بالكونغو الديمقراطية

كينشاسا(أ ش أ)

لقى ستة من عناصر زعيم المتمردين ايبيلا كيبوكيلا، مصرعهم كانوا متمركزين بقرية "كافولو" بشرق البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه جيش الكونغو الديمقراطية .

وقال المتحدث باسم الجيش فى مقاطعة كيفو الجنوبية الكابتن ديودونى كاسيريكا- حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الكونغولية قتلت ستة عناصر تابعين لزعيم المتمردين إيبيلا كيبوكيلا -التى تنشط فى مرتفعات إقليم "فيزي" بهذه المقاطعة، موضحا أن الجيش شن هجوما على معقل هذه العناصر المتمردة فى قرية كافولو، حيث كانوا مجتمعين بعد إعلان استسلامهم .

يذكر أنه فى فبراير عام 2018، أكد الجيش الكونغولى أنه قام بقتل عناصر من مليشيا ياكوتومبا خلال هجوم فى إقليم فيزي.

وكانت مليشيا ياكوتومبا قد تشكلت عام 2007 على يد مقاتلين محليين يرفضون الانضمام للجيش، ويديرون شبكات لتهريب الذهب عبر بحيرة تنجانيقا.