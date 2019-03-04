video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 11:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 6 من عناصر مليشيا زعيم المتمردين بالكونغو الديمقراطية

الإثنين، 04 مارس 2019 11:30 ص
مقتل 6 من عناصر مليشيا زعيم المتمردين بالكونغو الديمقراطية جيش الكونغو ـ صورة أرشيفية
كينشاسا(أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى ستة من عناصر زعيم المتمردين ايبيلا كيبوكيلا، مصرعهم كانوا متمركزين بقرية "كافولو" بشرق البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه جيش الكونغو الديمقراطية .

وقال المتحدث باسم الجيش فى مقاطعة كيفو الجنوبية الكابتن ديودونى كاسيريكا- حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الكونغولية قتلت ستة عناصر تابعين لزعيم المتمردين إيبيلا كيبوكيلا -التى تنشط فى مرتفعات إقليم "فيزي" بهذه المقاطعة، موضحا أن الجيش شن هجوما على معقل هذه العناصر المتمردة فى قرية كافولو، حيث كانوا مجتمعين بعد إعلان استسلامهم .

يذكر أنه فى فبراير عام 2018، أكد الجيش الكونغولى أنه قام بقتل عناصر من مليشيا ياكوتومبا خلال هجوم فى إقليم فيزي.

وكانت مليشيا ياكوتومبا قد تشكلت عام 2007 على يد مقاتلين محليين يرفضون الانضمام للجيش، ويديرون شبكات لتهريب الذهب عبر بحيرة تنجانيقا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعادة فتح مركز لعلاج الإيبولا فى الكونغو بعد تعرضه لهجوم

الكونغو

جيش الكونغو

زعيم المتمردين ايبيلا كيبوكيلا

الكونغو الديمقراطيه




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة