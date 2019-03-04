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الإثنين، 04 مارس 2019 08:41 ص
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مقتل زعيمين بارزين من طالبان و4 آخرين فى اشتباكات مع قوات الأمن بأفغانستان

الإثنين، 04 مارس 2019 08:21 ص
مقتل زعيمين بارزين من طالبان و4 آخرين فى اشتباكات مع قوات الأمن بأفغانستان حركة طالبان
أ ش أ
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لقى ما لا يقل عن 6 من أعضاء حركة "طالبان" المسلحة مصرعهم بينهم اثنان من قادتها خلال اشتباك مع قوات الأمن فى إقليم فارياب فى شمال أفغانستان.
وقال فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الأفغانى فى الشمال فى بيان (نقلته وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية اليوم الإثنين) إن الاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحى طالبان وقعت بالقرب من منطقة دولت آباد بإقليم فارياب.
وأضاف البيان:" أن 6 من أعضاء جماعة طالبان من بينهم قائدان هما مولوى جلال والملا جند الله قتلوا خلال الاشتباك، فيما أصيب 4 آخرون".
ووفقاً للبيان، فإن السكان المحليين وقوات الأمن لم يُصابوا بأى أذى خلال الاشتباك. فيما لم يعلق المتشددون المسلحون المناهضون للحكومة بما فى ذلك حركة طالبان على الاشتباك حتى الآن.


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