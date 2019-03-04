معبد فيلة يستقبل وفود 23 دولة أفريقية من المشاركين بملتقى "المبادرون".. صور

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

استقبل معبد فيله باسوان الوفود الإفريقية المشاركه بملتقى المبادرات الافريقية "المبادرون"، ضمن أولى فعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية خلال الفترة من (1 -7 ) مارس الجاري، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان اسوان عاصمة الشباب الافريقي لعام 2019 .



وتجول المشاركون داخل المعبد، وتعرفوا على تاريخه، وسبب اختيار موقعه، حيث يعد معبد فيلة مخصصا للإلهة أيزيس، والذي أغرقته مياه النيل وتم تقسيمه وأعيد تجميعه في موقع جديد فوق جزيرة إجيليكا على بعد حوالي 500م من مكانه الأصلي بجزيرة فيلة ويضم مبانيه معبداً لحتحور .



يذكر أن الدول المشاركة في الملتقى 23 دولة وهم " زيمبابوي ، سيراليون، بوروندي، افريقيا الوسطي، ليبريا، كينيا، اوغندا، زامبيا، المغرب، غينيا كوناكري ، غانا ، الكونغو الديمقراطية، اثيوبيا، تنزانيا، الكاميرون، ناميبيا، الصومال، السودان، نيجيريا، جيبوتي، ليبيا، تشاد"، بالاضافة الي جمهورية مصر العربية.



















