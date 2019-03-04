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مصر للطيران تطور خدماتها بالاستعانة بأشهر خبراء الطهى باليونان

الإثنين، 04 مارس 2019 12:57 م
مصر للطيران تطور خدماتها بالاستعانة بأشهر خبراء الطهى باليونان مصر للطيران تستعين بأشهر خبراء الطهي باليونان
كتب محمود عبد الغنى
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فى إطار خطة التطوير التى تنتهجها مصر للطيران وشركاتها التابعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها على مستوى العالم، تعاقدت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية مع شيف تنفيذى يونانى، للإشراف ومتابعة تطوير المنتجات المعدة فى مطابخ الشركة، سواء لتموين الرحلات الجوية أو الخدمات الفندقية، هذا بالإضافة إلى متابعة وتنفيذ قوائم الطعام المقدمة لاستراحات كبار الزوار والمطاعم والكافتيريات التابعة للشركة فى جميع المطارات المصرية.

صرح المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية قائلاً: "إن تعاقدنا واستعانتنا بخبراء الطهى حول العالم يأتى من منطلق حرص الشركة على تطوير أدائها لتقديم الأفضل لعملاءنا، وهو ما يسهم فى إدخال الجديد من الأطعمة والمأكولات المتنوعة إلى قوائم الطعام، وذلك لتلبية متطلبات العملاء فى تقديم أجود وأشهى الوجبات."

وأضاف عبد الحفيظ قائلاً: "أننا نطمح بأن تمضى خطوات التطوير فى مختلف عناصر وأدوات الإنتاج إلى الحد الذى يحافظ على ريادة الشركة فى هذا المجال، وبتطبيق كافة المعايير الدولية، ووفقًا لنظم ومتطلبات المطابخ العالمية من أجل الابتكار والإبداع فى الوجبات المقدمة لعملاء الشركة، سواء على متن رحلاتها أو فى المطارات المصرية."

هذا ويعتبر الشيف اليونانى كارداريس من أشهر خبراء الطهى حول العالم لما له من خبرة طويلة في هذا المجال، فضلاً عن توليه مهام العمل في العديد من بيوت الخبرة العالمية فى عدد من الأسواق الشهيرة مثل النمسا وليتوانيا وآسيا ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى حصوله على العديد من شهادات الخبرة الدولية فى مجال الطهى ونظم الجودة وسلامة الغذاء.

 

 

 

 

 


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