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الإثنين، 04 مارس 2019 04:19 م
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مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات جراء الفيضانات بإقليم بلوشستان الباكستانى

الإثنين، 04 مارس 2019 04:02 م
مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات جراء الفيضانات بإقليم بلوشستان الباكستانى فيضانات باكستان ـ صورة أرشيفية
إسلام أباد (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الاثنين، مصرع 13 شخصا على الأقل جراء الفيضانات بإقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد على مدار الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى إصابة العشرات وتدمير مئات المنازل.

وصرح رئيس وكالة إدارة الكوارث الإقليمية عمران زكرون - حسبما نقلت شبكة"إيه بى سى" الأمريكية - أن تسعة مناطق بالمقاطعة تضررت جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وهطول الثلوج، مضيفا أن البنية التحتية من طرق وكبارى تضررت جراء الفيضانات بالإضافة إلى تهدم مئات المنازل الطينية وانجراف قطعان الماشية.

وتابع زكرون أن فرق الإنقاذ والإغاثة تعاملت مع الحوادث المختلفة، وأنها لا تزال تمارس عملها على الأرض لإنقاذ العالقين وتقديم الماء والغذاء للمشردين بالملاجئ.

 


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