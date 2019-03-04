مسلسل عمانى يحصد المركز الأول فى ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة

كتب مصطفى عنبر

حصد المسلسل الكرتوني العماني "تو .. واصل" جائزة المركز الأول كأفضل مسلسل كرتوني في ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة في دورته الثانية عشرة للعام 2019م والذي اختتمت فعالياته أمس الأول بالقاهرة، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.





كما حاز المسلسل الكرتوني العماني "تو..واصل" على جائزة المركز الأول كأفضل سيناريو وحوار ليكون بذلك المسلسل الكرتونى الوحيد الذي ينال أكثر من جائزة في ذات الملتقى.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من مختلف دول العالم على كافة المستويات والأعمال الخاصة بالرسوم المتحركة، إذ بلغ إجمالي المشاركات أكثر من 121 عملا كرتونيا، تم الموافقة على مشاركتها من إجمالي يفوق 220 طلب مشاركة، من 20 دولة من مختلف دول العالم من بينها السعودية وتونس ومدغشقر وفرنسا وكرواتيا والصين وإيطاليا ومصر والجزائر وروسيا وألمانيا والنمسا.

وأشادت لجنة التحكيم بالمسلسل الكرتوني "تو..واصل" إذ أعدته من الأعمال الفنية المتكاملة حيث جودة الصورة والمواضيع الهادفة التى يتم طرحها ضمن سياق ومواضيع الحلقات.

ويعد المسلسل الكرتوني العماني "تو..واصل" الذي تنتجه وتنفذه "كان استوديو"، المتخصصة في صناعة الرسوم المتحركة من أهم الأعمال التي تابعها الجمهور العماني على مدار موسمين متتاليين عبر القناة العامة لتلفزيون سلطنة عمان خلال شهر رمضان الفضيل، وحاز في حينه على رضا الجمهور من خلال ردود الأفعال عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وحول هذه الجائزة أوضح تامر بن حمدان العبري، الشريك المؤسس لكان استوديو وكاتب المسلسل الذى توج بأفضل سيناريو وحوار، بأنه ممتن للغاية للجنة التحكيم الذي كانوا منصفين للغاية وانحازوا للعمل المتكامل والأفضل من النواحى الفنية وكمحتوى أيضا، إذ يقف خلف مسلسل "تو..واصل" فريق عمل ضخم يتجاوز 22 شخصا كل في مجال اختصاصه من أجل إخراج هذا العمل الفني بهذه الصورة الراقية بدءا من كتابة النص والرسوم الصورية وممثلي الصوت وانتهاء بالإخراج الفني للمسلسل، معربا عن بالغ شكره لكل من وقف وساهم في هذا النجاح المبهر.

وعن الموسم الثالث قال العبري: ينتظر الجمهور موسم دسم للغاية في المحتوى الذي سيتم طرحه وأيضا في المستوى الفني العالي، سيكون مبهرا كالعادة عبر القناة العامة لتلفزيون سلطنة عمان خلال شهر رمضان الفضيل.

إبراهيم محمد إبراهيم دويدار مخرج العمل والذي استلم جائزة أفضل مسلسل كرتوني لهذا العام عبر أيضا عن سعادته قائلا: فخور للغاية بمسلسل "تو..واصل"، الذي أعاد خارطة الكرتون العربي لمسار جديد آخر عبر دمج رائع بين المحتوى الهادف والمضمون الترفيهى وفق سياق راق أخلاقيا يتوافق وما يتم عرضه عبر شاشة القناة العامة لتلفزيون سلطنة عمان، ونحن نعد الجمهور بموسم ثالث رائع ومبهر أيضا خلال رمضان القادم.

جدير بالذكر أن فريق عمل "تو..واصل" يستعد لإنتاج الموسم الثالث من المسلسل الكرتون العمانى والذى من المقرر له أن يعرض عبر القناة العامة لتلفزيون سلطنة عمان خلال شهر رمضان القادم.