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مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتفقد مشروعات مدينة السادات

الإثنين، 04 مارس 2019 10:32 ص
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتفقد مشروعات مدينة السادات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب ـ أحمد حسن
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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، المشروعات التنموية المختلفة بمدينة السادات، ورافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية المدينة، ونوابه.

 

وأجرى المهندس كمال بهجات، جولة بمحطة كهرباء المطورين بطاقة 160 م.ف.أ، وتصل إلى 200 م.ف.أ، ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهر إبريل المقبل، لتغذية "مدينة النسيج"، التى تتولى تنفيذها إحدى الشركات الصينية على مساحة 3.1 مليون م2، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتضم 300 مصنع نسيج.

 

كما تابع مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أعمال تنفيذ محطة كهرباء الحى المتميز بطاقة 160 م.ف.أ، وتصل لطاقة 200 م.ف.أ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال شهر يونيو المقبل، لتغذية مناطق التوسعات السكنية والخدمية بالمدينة، وأعمال تنفيذ خط المياه الناقل بقطر 1000مم وطول 19 كم، ومشروع تنفيذ خطى مياه بقطر 1500مم وطول 25 كم لكل خط، بامتداد الطريق الإقليمى من المأخذ وحتى محطة التنفيذ الجارى طرحها، وكذا أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة شارع أبوبكر الصديق بطول 7 كم.

 

وتفقد المهندس كمال بهجات، ورئيس جهاز المدينة ونوابه، مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ 123 عمارة بحى النور، و87 عمارة بحى الفردوس، ومشروع تنفيذ مركز الشباب بمساحة 15 فداناً، ومن المقرر افتتاحه فى 7/2019، واختتم جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بسوق الجملة، المُقام على مساحة 80 فداناً، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر يونيو المقبل.

 

 

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