مسؤولون يابانيون: بيونج يانج قد تتودد لطوكيو للتقرب من واشنطن

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أعرب مسؤولون حكوميون يابانيون عن اعتقادهم بأن كوريا الشمالية ستسعى لإجراء محادثات مع طوكيو على أمل رأب الصدع مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، في أعقاب القمة غير المثمرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وذكرت صحيفة (نيكاي) اليابانية أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو اطلع على نتائج اجتماع ترامب وكيم عبر الهاتف من قبل نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وناقش الجانبان خلال المحادثة الاستراتيجيات الرامية إلى حل قضية اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية، وكذلك البرنامج النووي لبيونج يانج.

وسعت طوكيو للحصول على مساعدة ترامب في حل قضية خطف مواطنين يابانيين في كوريا الجنوبية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكن القمة الأخيرة في هانوي انتهت فجأة دون أي اتفاق. وعلى الرغم من أن النتيجة تبدو غير مواتية لليابان للوهلة الأولى، فإن كبار المسؤولين الحكوميين هنا ليسوا متشائمين بشكل كبير.