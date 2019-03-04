مركز الأزهر للفتوى: برنامج التوعية الأسرية يهدف لتقوية بنيان المجتمع المصرى

كتب لؤى على

قال الدكتور أسامة هاشم الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذى ينفذه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، لمواجهة التفكك الأسرى والحد من ظاهرة الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج، له رؤية وهى تقوية بنيان المجتمع المصرى، والعمل على زيادة تماسك الأسرة وترابطها؛ من خلال جهود توعوية وعملية تحدد المشكلات وتواجهها بمفاهيم الدين الصحيحة.

وأشار الحديدى، إلى أن أهداف البرنامج تتضمن استقرار المجتمع المصرى من خلال تعزيز الترابط الاسرى والتوعية المجتمعية الصحيحة، وتأهيل المقبلين على الزواج، ومواجهة ظاهرة التفكك الأسرى، وإزالة الخلافات بين المتنازعين، والحد من ظاهرة الطلاق التى باتت تهدد أمن الأسرة والمجتمع، وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على انفصال والديه.

وعن آليات تفعيل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، قال المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: "أولا البرنامج التثقيفى والتوعوى لجميع فئات المجتمع، وهى توجيه خطابات لمحافظات الجمهورية لعقد مؤتمر جماهيرى بكل محافظة، يحضره وكيل الأزهر، والمحافظ وممثلون من الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والتضأمن والداهلية والعدل والمجلس القومى للمرأة وجميع الجهات المعنية".

وكما يشمل عقد ندوات وورش عمل تثقيفية وتوعوية لجميع فئات المجتمع من قبل نخبة متخصصة ومتميزة، وذلك فى قصور الثقافة والمدارس والكليات فى المحافظة، و عقد لقاءات حوارية وفتح باب النقاشزمع أفراد الأسرة بهدف التعرف على مشكلاتهم وتحديد الحلول المناسبة لها من خلال زيارات ميدانية، و طباعة الكتيبات التى تعالج مشاكل الأسرة وتوزيعها على أفراد المجتمع ومؤسساته أثناء هذه اللقاءات والأماكن العامة.

كما يتضمن البرنامج دورات التدريبية والتأهيلية تنقسم إلى: مرحلة التعليم ما قبل الجامعى، وهى تحديد الفئة المستهدفة ويراعى فيها مناسبة المادة العلمية للفئة العمرية من خلال مجموعة من المحاور منها: إلقاء الضوء على معنى الاسرة، وقيمتها، وأهمية الترابط الأسرى، مخاطر التفكك الأسرى على الفرد والمجتمع، دور الأبناء فى حل المشكلات وحدود هذا الدور آليات التدخل لحل المشكلات، مهارات التواصل الأسري

وكذلك مرحلة التعليم الجامعى مناسبة تلك اللقاءات لتلك المرحلة من خلال ما سبق عرضه فى المرحلة السابقة بالإضافة إلى التركيز على الآليات التى تساعد فى الاختيار الصحيح الذى يحقق استقرار الأسرةومن ثم المجتمع، وعرض عدد من النماذج الإيجابية والتأكيد على ضرورة الاقتداء بها، وعرض عدد من النماذج السلبية وتقديم حلول مفيدة ومتنوعة.

بالإضافة إلى دورات مكثفة للمقبلين على الزواج وتكون هذه الدورات بكل محافظات الجمهورية من خلال مقرات وحدة لم الشمل بالمحافظات، ومحاورها التعريف بمفهوم الاسرة والحياة الزوجية حقوق وواجبات، والمشاكل الاسرية وطرق حلها، وتختتم الدورة بعدد من المحتويات العلمية والفنية التى تؤسس لأسرة سعيدة ومستقرة، ويمنح كل مشارك فى هذه الدورات حقيبة خاصة تسهم بمحتواها فى بناء الاسرة وسعادتها وتعزيز المواطنة واستقرار المجتمعات كما سيتم اختيار الاسرة المثالية وتكريمها.