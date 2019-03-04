مدينة الأقصر تواصل حملات النظافة وترفع 6 أطنان مخلفات صلبة بمنطقة الفيروز

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، استمرار أعمال النظافة والتجميل بشوارع وميادين الأقصر، حيث شدد على رؤساء الأحياء ضرورة تنفيذ خطة المدينة، وتكثيف حملات وأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بمختلف الأحياء، لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

من جانبها قالت هدية ثابت، مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، إنه تم القيام بحملات نظافة مكبرة للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى بشوارع حى جنوب، بقيادة محمد مدحت مسئول القطاع وتم رفع 6 أطنان قمامة بمنطقة الفيروز.

أما فى منطقة حى شرق، قال حسن خليدى، رئيس حى شرق، أنه تم تنفيذ حملة ترابية، ورفع كفاءة كل من شارع سيالة بدران وشارع صلاح سالم، إضافة إلى متابعة أعمال تركيب بلاط الأرصفة بشوارع الحى، وجار أعمال المتابعة بصفة دورية لأعمال النظافة والتجميل بكافة أحياء المدينة، وذلك بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، وتعليمات حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر.