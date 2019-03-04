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محافظ كفر الشيخ: وقف مسئول البطاقات الذكية بإحدى مكاتب التموين لارتكاب مخالفات

الإثنين، 04 مارس 2019 02:55 م
محافظ كفر الشيخ: وقف مسئول البطاقات الذكية بإحدى مكاتب التموين لارتكاب مخالفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ قراراً رقم 2173 لسنة 2019م بوقف "ح.م.ع.م" مسئول نظام البطاقات الذكية بمكتب تموين كنيسة الصرادوسى التابعة لمركز ومدينة دسوق ، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات معه بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية أيهما أقرب وذلك لما نسب إليه من مخالفات باستخراج باسمه " اسم للمستخدم " على النظام بتغيير رقم التليفون المسجل على بعض البطاقات برقم تليفونه الشخصى للحصول على الرقم السرى وإعادة تغيير رقم التليفون للبطاقة برقم تليفون آخر بالمخالفة وفقاً لما تأشر به من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وقف صرف نصف أجره خلال مدة الوقف.

كما أحال، محافظ كفر الشيخ مسئولى الادارة الهندسية بدسوق ،للتحقيق لإصدار تراخيص تعلية مخالفة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لعقارين برج المهندسين والعقار الخاص ب "أ.ع.م.م.ع.س" ، لمخالفته لقيود الارتفاع لمخالفته للمناسيب الواردة بتعديل الترخيص الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برقم 177 لسنة 2015 بزيادة فى ارتفاع البرج بـ 4 متر و80 سنتميتر، والعقار الخاص ب "أ.ع.م.م.ع.س" مخالف لأبعاد الدور الأرضى الواردة بالترخيص رقم 126لسنة 2011 لعدم التزامه بالردود المطلوب على الشارع البحرى بمقدار .50متر والترخيص الصادر له برقم 137 لسنة 2017م من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتعلية الدور الثالث العلوى والرابع العلوى مخالف للقانون نظراً لمخالفة العقار للترخيص 126 لسنة 2011بعدم التزامه بالردود الوارد بالترخيص ومخالفته لقيود الارتفاع حيث أن عرض الشارع حالياً على الطبيعة بعد ردود العقار المذكور هو 6,60 متر.


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