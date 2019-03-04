محافظ كفرالشيخ يكرم "حنان صبحى" كنموذج مشرف من أبناء المحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، حنان صبحى عبدالشهيد 29 سنة "ست بـ100 راجل" كنموذج مشرف من أبناء المحافظة لتسطر قصة نجاح بعد وفاة والدها.

يأتى ذلك استجابة لـ”اليوم السابع” الذى نشر تحقيقا عن رحلة كفاح حنان بعنوان صور.. قصة كفاح سيدة بكفر الشيخ واجهت ظروف أسرتها الصعبة عقب وفاة والدها.. حنان: تحملت مسئولية أشقائى وصممت على استكمال التعليم.. وحصلت على قرضين من "تنمية المشروعات" لإقامة مكتبة للمساعدة فى تكاليف المعيشة، والذى نشر فى يوم الاحد الموافق 3 فبراير الماضى.

جاء ذلك فى مستهل انعقاد المجلس التنفيذى الشهرى، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، برئاسة الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وأمانة سر اللواء محمد بندارى، وكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام الدين عمر، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ: إن حنان صبحى واجهت ظروفها الخاصة وتحدت الواقع وحولته إلى مقومات نجاح، لتسطر بذلك قصة كفاح، مقدماً لها التحية ولكل النماذج المشرفة من أبناء المحافظة.

يذكر أن حنان صبحى ابنة شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ مسئولية أشقائها الأربعة فى مراحل التعليم المختلفة ووالدتها، فتحملت المسئولية وتزوجت من ابن خالتها، وأنجبت منه بنتين الأولى 6 سنوات والثانية 4 سنوات، من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستكملت تعليمها وحصلت على ليسانس الآداب قسم فلسفة جامعة كفرالشيخ وتمهيدى ماجستير، وتستكمل حنان مشاورها بتوفير مصدر دخل لأسرتها بحصولها على قرضين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لإقامة مكتبة للمساعدة فى تكاليف المعيشة ولم تنتظر وظيفة حكومية، ولم تستسلم للأمر الواقع وتحدت تلك الظروف لتسطر بذلك قصة نجاح.