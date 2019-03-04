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محافظ سوهاج يوجه بحصر حالات التعدى على الأراضى وسرعة تقنين أوضاع اليد

الإثنين، 04 مارس 2019 10:06 ص
محافظ سوهاج يوجه بحصر حالات التعدى على الأراضى وسرعة تقنين أوضاع اليد اجتماع محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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وجه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بحصر جميع حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة والتغيرات المكانية لها، وسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع اليد، ضمن حملة "حق الشعب" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على حق الدولة فى أراضيها.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده المحافظ بالديوان العام، بحضور الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، ومسئولى الأملاك، ومسئولى وحدة التغيرات المكانية بالمحافظة، لمناقشة المعوقات التى تواجه عملية التقنين.

ووجه محافظ سوهاج بانعقاد لجنتى التدقيق الإحداثى والبت بصفة دائمة للنظر فى طلبات التقنين الجاهزة للبت، مع نظر التظلمات من تقدير سعر المتر، أو الطلبات المرفوضة فنياً، مشيراً إلى أن أعمال تلك اللجان سوف تستمر لمدة أسبوعين .

كما وجه محافظ سوهاج بتدريب عدد من الفنيين بالوحدات المحلية على أعمال التدقيق، لافتا إلى تكليف مديرية المساحة بعمل كشوف التحديد المدققة إحداثيا.

 


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