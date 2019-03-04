محافظ جنوب سيناء يلقي محاضرة عن مجالات التنمية للدارسين بكلية الحرب العليا

ألقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، محاضرة فى مجال التنمية بجنوب سيناء للدارسين بالدورة "42" بكلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، بحضور اللواء أركان حرب خالد الجزار مدير الكلية، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بالدورة رقم " 42"

و جاء فى بيان انه خلال زيارتهم لمدن محافظة جنوب سيناء حيث بدأ اللقاء بالسلام الوطني، ثم الوقوف دقيقه حداد على شهداء الوطن، ثم كلمة للواء خالد الجزار مدير الكلية، رحب فيها بمحافظ جنوب سيناء، وعبر بالاصالة عن نفسه وعن الدارسين بسعادتهم بزيارتهم لجنوب سيناء وبلقاء المحافظ والقائه محاضرة لنقل الخبرات

ثم استعرض المحافظ سبل ومجالات التنمية المختلفة، فى شتى المجالات السياحية والزراعية والصناعية، وما تم انجازه فى مجال التعليم والصحة، والاسكان الاجتماعى والبدوي، مشيدا بدور الامن من الشرطة والقوات المسلحه ومشايخ وعواقل بدو سيناء، شركاء التنمية، مشيرا للدور الهام الذى تلعبه السيدة البدويه التى اصبحت منتجاتها تصدر للعديد من دول العالم

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ جنوب سيناء ومدير كلية الحرب العليا، وتوزيع بعض الميداليات التذكارية للدارسين من الدول العربية، والشال البدوى على السيدات كهدية من اهالى جنوب سيناء