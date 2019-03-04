محافظ الدقهلية: المجتمع المدنى شريك أساسى للحكومة فى كل المجالات

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا مساء اليوم مع المسئولين عن برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى ومبادرة "اشتغل فنى"، والتى تستهدف تحسين جودة التعليم الفنى والتدريب لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبين التعليم الفني، بالإضافة إلى تحسين مستوى كفاءة الخريجين في قطاعات السياحة والغزل والنسيج والتصنيع الغذائي والزراعة والبناء والتشييد والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة.

واستمع محافظ الدقهلية إلى شرح للمبادرة التي تستهدف تدريب أكثر من 2 مليون طالب ومتدرب في التعليم الفني والتدريب المهني منهم 150 ألف من معلمي ومدربي التعليم الفني بالإضافة إلى 750 ألف من الخريجين، على أن تستفيد من مخرجات هذه المبادرة 25 جهة حكومية بالإضافة إلى 30 ألف مؤسسة في القطاع الخاص في حاجة للعمالة الماهرة.

وأشاد شاروبيم بالمبادرة التي تعد واحدة من مساهمات منظمات المجتمع المدني الذي يعد شريكا اساسيا في تنفيذ خطط الحكومة للتطوير في كل المجالات.