محافظة البحيرة ترد على شكوى وجود محول كهرباء وسط الكتلة السكنية

البحيرة – الأمير نصرى

ردت محافظة البحيرة على شكوى من وجود محول الكهربائى وسط الكتله السكنية بكفر الدوار بالبحيرة، حيث كلف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ببحث الشكوى.

وأضافت المحافظة، أن رئيس الوحدة المحلية أفاد بأن المحول موجود بعزبة راغب موضوع الشكوي، وكان موجودًا بأرض زراعية، و قام الأهالى بالتعدى على الأرض بالبناء على حرم المحول والتعدى على الشبكة.

وأشارت إلى الوحدة المحلية وشركة الكهرباء قاما بتحرير محاضر للمواطنين المخالفين طبقاً للقانون رقم 119 نظرًا لتعديهم على شبكة المحول.