مجمع البحوث الإسلامية: الدورات التدريبية للواعظات ترجمة للحراك العلمى بالأزهر

افتتح المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر الدورة التدريبية للواعظات بمجمع البحوث الإسلامية بحضور د.جمال أبو السرور رئيس المركز ود.محيى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ود.محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر ود.طارق سلمان نائب رئيس الجامعة.

تأتي الندوة فى إطار الشراكة مع علماء الدين من أجل أسرة سعيدة، حيث تعقد الدورة لعدد 22 واعظة تحت عنوان "دليل المشورة والفحص لراغبى الزواج".

وأكد الدكتور جمال السرور أن الدورة تستهدف تثقيف المواطنين بحقوق كل فرد من أفراد الأسرة ومسؤولية كل شخص في موقعه داخل الأسرة، وكذلك بيان كيف أن الزواج شراكة منتجة، وتستهدف أيضا أهمية المسئوليات المنوط بها كل فرد وأهمية عقد الزواج كوثيقة حياتية.

فيما أشار الدكتور محيى الدين عفيفي إلى أن اللقاء يعد ترجمة للحراك العلمى والثقافى فى الأزهر الشريف، وأنه من عظمة الدين أنه يتعامل مع الواقع، ولذلك فإن تلك الدورات المتعاقبة تولى اهتماما خاصا بهموم ومشكلات المجتمع المعاصر، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات طلاق واختلال منظومة القيم، كما أن الموروثات الثقافية الموجودة تحتاج إلى استشعار المسؤولية تجاه هذه القضايا.

وقال د.محمد المحرصاوي إن الواقع الحالي يفرض لأن يكون مسئولي الدعوة على قدر كاف من الكفاءة في التعامل مع المشكلات المجتمعية المتجددة وهو ماتحققه تلك الدورات المتتالية التى ينظمها المركز الدولى للبحوث والدراسات السكانية بجامعة الأزهر.

كما أكد د.طارق سلمان نائب رئيس الجامعة أهمية تلك الدورة في دعم جانب التخصص لدى الوعاظ والواعظات في المعرفة المتعمقة في تلك القضايا المهمة التي تحتاج إلى مجهودات عظيمة في التعامل معها.