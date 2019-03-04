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مجلة إيطالية تصف الغردقة بـ"اللؤلؤة" ودليل سفر للسائحين لاكتشاف البحر الأحمر

الإثنين، 04 مارس 2019 11:02 ص
مجلة إيطالية تصف الغردقة بـ"اللؤلؤة" ودليل سفر للسائحين لاكتشاف البحر الأحمر السياحة فى الغردقة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت مجلة "تى تى جى" الإيطالية، إنه سيجرى توزيع دليل سفر على السائحين لاكتشاف البحر الأحمر للتركيز على مجالات التطوير الجديدة المحتملة والأسرار الخفية لمصر الكلاسيكية، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع هذا الدليل السياحى على الإنترنت أيضا.

وسلطت المجلة الإيطالية الضوء على الغردقة التى وصفتها بـ "لؤلؤة البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن الغردقة جنة استوائية حديثة صغيرة، ويزورها السياح من جميع أنحاء العالم لمدة 12 شهرا فى العام، لأنه فى الغردقة دائما توجد الشمس.

وتطل الغردقة على البحر الأحمر المذهل الذى يعد أكبر جاذبية للسياح، وتعد الشواطئ المهجورة وقاع البحر من المعالم الرئيسية. على عكس العديد من الأماكن الأخرى، ففى الغردقة الشعاب المرجانية تكون قريبة جدا من الساحل ويمكن الوصول إليها فى أقل من نصف ساعة عن طريق البحر بقارب صغير.

تنقسم المدينة بشكل رئيسى إلى ثلاث مناطق أولها الدهار المعروف أيضا باسم وسط المدينة، وهو الحى القديم من المدينة حيث الشعور بالأجواء المصرية التقليدية، والأسواق التقليدية ، حيث يمكن شراء الهدايا التذكارية والتوابل والمجوهرات والحرف اليدوية المحلية.

أما عن المعالم السياحية، فيوجد فى الغردقة أثار رومانية بجبل الدخان على بعد 65 كم شمالا، ومتحف الأحياء المائية على بعد 4 كم من شمال ميناء الغردقة، والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والمزارات، يوجد وادى الحمامات ، ودير الأنبا أنطيونيوس، ودير الأنبا بولا، وضريح أبو الحسن الشاذلى.

 


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