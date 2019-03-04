مايا مرسى تطلق جرس جلسة تداول البورصة المصرية وتؤكد: المرأة شريك أساسى

أطلقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم جرس جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك فى إطار الدورة الخامسة من المؤتمر السنوى بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين" احتفالا باليوم العالمى للمراة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومجموعة من القيادات النسائية.

واستهلت الدكتورة مايا مرسى، كلمتها بتوجيه التهنئة إلى نساء مصر احتفالا باليوم العالمى للمرأة، مضيفة أننا نحتفل تلك الفترة بمئوية المرأة المصرية مائة عام من الكفاح.

كما أكدت رئيسة المجلس، على أن المرأة المصرية شريك أساسى فى النهوض بالاقتصاد القومى، مشددة على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدول للعمل، على تمكين المرأة اقتصاديا من اجل دفع الاقتصاد القومى الى الأمام، مؤكدة على أننا نعمل للوصول إلى المعدل العالمى لتمثيل المرأة ليصل إلى 30 % من شاغلى الإدارات العليا بالقطاعى العام و الخاص.

من جانبها قدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التهنئة إلى سيدات مصر بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، مؤكدة أن التمكين الاقتصادى للمرأة يصب فى صالح الاقتصاد القومى.

بدوره، أوضح محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن الشركات التى تمثل فيها المرأة الإدارات العليا تسير بشكل جيد، مؤكدا أننا نعمل على زيادة نسبة المرأة فى الإدارات العليا بالشركات.