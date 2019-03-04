video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مايا مرسى تطلق جرس جلسة تداول البورصة المصرية وتؤكد: المرأة شريك أساسى

الإثنين، 04 مارس 2019 12:30 م
مايا مرسى تطلق جرس جلسة تداول البورصة المصرية وتؤكد: المرأة شريك أساسى مايا مرسى تطلق جرس جلسة تداول البورصة المصرية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
أطلقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم جرس جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك فى إطار الدورة الخامسة من المؤتمر السنوى بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين" احتفالا باليوم العالمى للمراة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومجموعة من القيادات النسائية. 
 
واستهلت الدكتورة مايا مرسى، كلمتها بتوجيه التهنئة إلى نساء مصر احتفالا باليوم العالمى للمرأة، مضيفة أننا نحتفل تلك الفترة بمئوية المرأة المصرية مائة عام من الكفاح. 
 
كما أكدت رئيسة المجلس، على أن المرأة المصرية شريك أساسى فى النهوض بالاقتصاد القومى، مشددة على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدول للعمل، على تمكين المرأة اقتصاديا من اجل دفع الاقتصاد القومى الى الأمام، مؤكدة على أننا نعمل للوصول إلى المعدل العالمى لتمثيل المرأة ليصل إلى 30 % من شاغلى الإدارات العليا بالقطاعى العام و الخاص.
 
من جانبها قدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التهنئة إلى سيدات مصر بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، مؤكدة أن التمكين الاقتصادى للمرأة يصب فى صالح الاقتصاد القومى.
 
بدوره، أوضح محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن الشركات التى تمثل فيها المرأة الإدارات العليا تسير بشكل جيد، مؤكدا أننا نعمل على زيادة نسبة المرأة فى الإدارات العليا بالشركات.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس المجلس القومى للمرأة تعلن انخفاض نسبة البطالة بين السيدات لـ21.2%

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى




لا تفوتك
تعرف على ملامح وأهداف مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات

تعرف على ملامح وأهداف مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات

تفخيخ العقول والأدمغة.. خطة الإخوان لسرقة شباب مصر عبر "السوشيال ميديا".. الجماعة تمارس قصفا ذهنيا للمراهقين وأبناء 30 يونيو.. وتروج للعدمية وعدم الانتماء و"الأممية الدينية" بالأكاذيب وحروب الجيل الرابع

تفخيخ العقول والأدمغة.. خطة الإخوان لسرقة شباب مصر عبر "السوشيال ميديا".. الجماعة تمارس قصفا ذهنيا للمراهقين وأبناء 30 يونيو.. وتروج للعدمية وعدم الانتماء و"الأممية الدينية" بالأكاذيب وحروب الجيل الرابع

شادى محمد فى حوار لـ"سوبر كورة": الأهلى لا ينسى نجومه بس اللى يجرى ورا الفلوس مش عايزين نعرفه.. إذا صعد الأحمر للقمة لن يتنازل عنها حتى لو تعاقد الزمالك مع ميسى..وأنا لو رئيس الأهلى هشترى الشحات ولو بمليار جنيه

شادى محمد فى حوار لـ"سوبر كورة": الأهلى لا ينسى نجومه بس اللى يجرى ورا الفلوس مش عايزين نعرفه.. إذا صعد الأحمر للقمة لن يتنازل عنها حتى لو تعاقد الزمالك مع ميسى..وأنا لو رئيس الأهلى هشترى الشحات ولو بمليار جنيه

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تحبها بالبيض ولا الثوم؟ أغرب طرق شرب القهوة فى العالم

تحبها بالبيض ولا الثوم؟ أغرب طرق شرب القهوة فى العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة