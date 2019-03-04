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الإثنين، 04 مارس 2019 10:45 م
خالد صلاح
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مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة عن حقل الشرارة

الإثنين، 04 مارس 2019 10:41 م
مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة عن حقل الشرارة نفط ليبيا
رويترز
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها رفعت حالة القوة عن حقل الشرارة النفطي يوم الاثنين.
 
أضافت أن الإنتاج سيُستأنف خلال الساعات القليلة القادمة، مع عودته إلى مستوياته المعتادة خلال الأيام القادمة.
 
وأُغلق حقل الشرارة، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 315 ألف برميل يوميا، في ديسمبر حينما سيطر عليه حراس ورجال قبائل كانت لهم مطالب مالية.
 
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان ”تم وضع خطط لتعويض الخسائر المتكبّدة في الإنتاج جراء أعمال النهب والتخريب خلال الإغلاق، والتي قُدّرت بحوالي 20000 برميل يوميا“.
 
وتابعت أن إغلاق الحقل تسبب في خسائر في الإنتاج بنحو 1.8 مليار دولار.
 
أضافت أن شركة أكاكوس المشغلة للحقل تلقت تأكيدا خطيّا من قوات شرق ليبيا مفاده أنه قد تمّ إبعاد كل الأفراد الصادر أمر بإلقاء القبض عليهم من النائب العام من الحقل وأنه لن يُسمح لهم بالعودة إلى الحقل أبدا.
 
ونُقل عن مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قوله ”يجب توفير بيئة عمل آمنة لضمان استمرار تدفّق النفط، بما يصبّ في مصلحة كافة الشعب الليبي“.

 


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