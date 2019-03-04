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لافروف: لا داعى لتشكيل مجموعات عمل جديدة حول سوريا

الإثنين، 04 مارس 2019 01:51 م
لافروف: لا داعى لتشكيل مجموعات عمل جديدة حول سوريا لافروف
موسكو(أ ش أ)
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شدد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف على أنه لا حاجة لتشكيل أية مجموعات عمل جديدة حول سوريا فى ظل وجود إطار فاعل متمثل فى عملية أستانا، دون أن يستبعد إمكانية توسيعها.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف قوله : "إنه لم يتطرق إلى مسألة تشكيل مجموعة عمل جديدة تعنى بإعادة الاستقرار إلى سوريا نظرا لوجود ما يكفى من أطر وآليات لمعالجة الأزمة السورية"..مضيفا : "لا أرى حاجة لتشكيل أية مجموعات عمل حول سوريا، فهناك عملية أستانا المتعارف عليها من قبل الجميع والتى تخوض تحت سقفها الحكومة السورية والمعارضة المسلحة مفاوضات ناجحة بوساطة تركيا وروسيا وإيران".

وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن ممثلى الأمم المتحدة والأردن والولايات المتحدة شاركوا فى صيغة أستانا بصفة مراقبين..لافتا إلى أنه لا يستبعد ظهور مراقبين إضافيين فى إطار هذه العملية.

وتطرق لافروف إلى جهود المبعوث الأممى إلى سوريا واتصالات فى إطار رباعية روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبقاء موسكو على تواصل مع المجموعة المصغرة، وكذلك مع واشنطن عبر القنوات العسكرية.

 


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