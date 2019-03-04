كوريا الجنوبية وأمريكا تشرعان فى تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين تدريبات مشتركة جديدة لمدة أسبوع بدلا من تدريباتهما الربيعية الرئيسية التى كانت تسمى "الحل الرئيسى"، وذلك بموجب قرار التحالف لدفع جهود السلام مع كوريا الشمالية.

وتقرر أن تستمر تدريبات قيادة دونج مينج حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل، باستثناء عطلة نهاية الأسبوع. وتعنى كلمة دونج مينج "التحالف"، وينظر إليها على أنها بديل مختصر لتدريبات الحل الرئيسى التى كانت تستمر عادة لمدة أسبوعين...حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

وفى محادثات هاتفية يوم أمس الأول، قرر وزير الدفاع الكورى الجنوبى جيونج كيونج دو ووزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان إلغاء برنامج تدريبات الحل الرئيسى وفرخ النسر لدعم الدبلوماسية من أجل نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.

وجدد قرارهما التأكيد على استعداد الحلفاء لإبقاء الباب مفتوحا للحوار مع بيونج يانج على الرغم من انهيار قمة الأسبوع الماضى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى هانوى.

وتنطوى التدريبات الجديدة على طاقم وقوات من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، وهيئة الأركان المشتركة وقيادة العمليات فى الجيش والبحرية والقوات الجوية، وقيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية - الأمريكية إلى جانب القوات الأمريكية فى كوريا وقيادة المحيطين الهندى والهادئ.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذها على نطاق أصغر مقارنة مع تدريبات الحل الرئيسي. كما أعيد تنظيم مناورات فرخ النسر في تدريبات صغيرة الحجم على نطاق ضيق ليتم تنفيذها على مدار العام.