كوريا الجنوبية: إلغاء المناورات مع أمريكا لن يؤثر على الموقف الدفاعى

سول(أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن إلغاء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة "العزم الرئيسى" و"فرخ النسر" لن يؤثر على الموقف الدفاعى المشترك.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدثة باسم الوزارة تشوى هيون-سو قولها إن الجيش الكورى الجنوبى سيحافظ على استعداداته العسكرية.

كانت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية قد أعلنت عن إجراء تدريبات "دونج مينج" اليوم الاثنين على نطاق أصغر لتحل محل تدريبات "العزم الرئيسي"، وإعادة تنظيم تدريبات "فرخ النسر" فى تدريبات صغيرة الحجم على نطاق ضيق ليتم تنفيذها على مدار العام.

وذكرت المتحدثة تشوى، أنه على الرغم من أن تدريبات "دونج مينج" تجرى فى مدة أقصر وحجم أصغر مقارنة مع العزم الرئيسي، فإن ذلك لن يؤثر على تحقيق هدف الجيش الجوهرى.