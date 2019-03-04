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كاميرات المراقبة ترصد عاطل وراء سرقة شقة محاسب فى 15 مايو

الإثنين، 04 مارس 2019 10:47 ص
كاميرات المراقبة ترصد عاطل وراء سرقة شقة محاسب فى 15 مايو المتهم بسرقة شقة محاسب فى 15 مايو
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة 15 مايو، من ضبط مرتكب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين وإعادة المضبوطات وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

وتلقى قسم شرطة 15 مايو ، بلاغا من"كارم .م.م" 61 سنة محاسب بالمعاش، بأنه عقب قيامه بنقل الأثاث والمنقولات الخاصة به من منطقة البساتين إلى محل إقامته بدائرة القسم، إكتشف فقده سلاح نارى عبارة عن "بندقية خرطوش "مرخصة له" ، و شاشة تليفزيون"

 

ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة ويدعى "حسام الدين .ع.ع" 31 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ( سبق إتهامه فى قضية سرقة متنوعة ).

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق " ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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