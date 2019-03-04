قطار كيم جونج-أون يتوجه إلى الشمال دون أن يتوقف فى بكين

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ذكرت مصادر كورية جنوبية اليوم الاثنين أن القطار الخاص للزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون مر بمدينة "تيانجين" الساحلية شمال شرق الصين اليوم، ويبدو أنه يتوجه مباشرة إلى بيونج يانج بعد رحلة إلى هانوى لحضور قمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وفى يوم السبت، غادر الزعيم كيم محطة دونج دانج فى فيتنام بعد قمة استمرت يومين مع ترامب وزيارة رسمية لفيتنام...حسبما أفادت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

وأضافت المصادر أن قطار كيم جونج-أون عبر مدينة تيانجين فى غضون الساعة السابعة صباح اليوم بتوقيت الصين، ويبدو أنه يتبع نفس مسار رحلته لدى سفره إلى هانوى لمدة استغرقت حوالي 66 ساعة.

وأوضحت أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية فى وسط مدينة تيانجين فى وقت مبكر من الصباح ثم خففت، ويبدو أن قطار كيم قد مر عبر المدينة. وعلى الرغم من التكهنات السابقة، لم يتوقف كيم فى جوانزو، وهى مدينة ساحلية صينية تقع شمال غرب هونج كونج، ولا فى بكين للقاء الرئيس الصينى شي جين بينج فى طريق عودته إلى بلاده.

ومن المتوقع أن يصل قطاره إلى محطة داندونج ثم يعبر نهر يالو، المعروف أيضا بنهر أمروك، بالقرب من الحدود، ليلة الاثنين.