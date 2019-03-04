الرئيسية حوادث فيديو.. تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة الإثنين، 04 مارس 2019 10:27 م وزارة الداخلية - أرشيفية كتب محمود عبد الراضي إضافة تعليق واصلت وزارة الداخلية حملاتها الامنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح . ونجحت أجهزة الامن فى ضبط عدد من القضايا والمخالفات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. "الداخلية" تحصل 47 مليون جنيه من سارقى الكهرباء خلال أسبوع.. خبراء: تكبد الدولة مليارات الجنيهات سنويا.. وأقصى عقوبة الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه الداخلية تضبط عصابة سرقة بطاريات أبراج تقوية شبكات المحمول الداخلية حملات امنية حوادث غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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