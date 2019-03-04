فيديو.. تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الامنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح .

ونجحت أجهزة الامن فى ضبط عدد من القضايا والمخالفات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.